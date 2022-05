Mehrere Einbrüche vermeldet die Polizei von Donnerstag bis Samstag in Kusel, Altenglan und Föckelberg – in Firmen und Privathäuser. Nicht überall wurde Beute gemacht, aber häufig Sachschaden angerichtet.

Am Donnerstag zwischen 0 und 15 Uhr wurde versucht, die Tür der Gaststätte Schalander aufzuhebeln – was jedoch misslang. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro aus.

Einen fünfstelligen Euro-Betrag konnten Unbekannte zwischen Donnerstag, 17.15 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, in einer Autowerkstatt in Altenglan in der der Kuseler Straße erbeuten.

Eine weitere Autowerkstatt war Ziel eines versuchten Einbruchsdiebstahls am frühen Donnerstag gegen 2.26 Uhr. Das Aufhebeln eines Fensters misslang, jedoch entstand Sachschaden von rund 300 Euro am Geschäft in der Kuseler Glanstraße.

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Samstag, 21.50 Uhr grenzt die Polizei den Tatzeitraum für einen Einbruchsdiebstahl in der Austraße in Föckelberg ein. Die Täter hebelten eine Tür auf der Rückseite des Anwesen auf, durchwühlten sämtliche Räume und erbeuteten Gegenstände im Gesamtwert von etwa 3000 Euro.

Serie in Kuseler Wohngebiet

Von einer Diebstahlserie in der Kuseler Straße Am neuen Berg spricht die Polizei für mehrere Fälle zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 7.15 Uhr: Zwei unverschlossene Autos wurden geöffnet, an einem Anwesen wurden Einbruchsspuren an einem Fenster festgestellt und an einem weiteren Wohngebäude öffnete der (oder die) Täter eine unverschlossene Garage. Auf insgesamt 400 Euro wird der Wert der erbeuteten Gegenstände sowie der entstandene Sachschaden geschätzt.

Die Polizei Kusel bitte für alle genannten Fälle um Zeugenhinweise per Telefon (06381 9190) oder per E-Mail (pikusel@poilzei.rlp.de).