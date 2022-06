In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Nanzdietschweiler mehrere abgestellte Autos geöffnet und durchwühlt. Unter anderem wurde ein Anhänger, E-Bikes und ein Quad entwendet, die zum Teil am Sonntag auch wieder auftauchten.

Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Kreuzstraße von einem Grundstück unter anderem ein Anhänger gestohlen. Aus einer Garage im Eichenweg wurden zwei E-Bikes sowie ein Gartengerät von dem oder den Tätern mitgenommen. Ein Quad mit dem gestohlenen Anhänger sowie Gartengeräte wurden am Sonntagmorgen auf einem Radweg zwischen Elschbach und Nanzdietschweiler gefunden. Auch die beiden E-Bikes konnten gefunden und sichergestellt werden, informiert die Polizei. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf etwa 7500 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu den einzelnen Taten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.