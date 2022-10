Innerhalb weniger Tage, zwischen dem 15. und dem 19. Oktober, sind den Polizeidienststellen in Kaiserslautern, Landstuhl und Kusel 18 Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet worden. Laut Polizeipräsidium waren die Autos in nahezu allen Fällen unverschlossen. Die Täter erbeuteten unter anderem mehrere Geldbörsen mit Bargeld, Führerschein und Fahrzeugpapieren, ebenso Kopfhörer und eine Apple Watch. Auch eine Ledermappe, in der sich ein fünfstelliger Bargeld-Betrag befand, wurde gestohlen. Lediglich in einem Fall, der sich in Steinwenden ereignete, gibt es Hinweise zu den Tätern. Laut Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag drei vermutlich männliche Täter mit schwarzer Kleidung während der Tat gestört, bevor diese flüchteten. Den unverschlossenen Wagen hatten sie bereits geöffnet.

Die Polizei appelliert, Fahrzeuge abzuschließen, sobald man sich davon entfernt, und keine Wertgegenstände oder Dinge im Innern zurückzulassen, die das Interesse von Dieben wecken könnten. Ist die Tür unverschlossen, können Diebe ungehindert einsteigen und zugreifen. Sie benötigen dafür nur wenige Sekunden.