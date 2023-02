Barrierefreie Haltestellen sollen Menschen mit Einschränkungen beim Gehen das Ein- und Aussteigen erleichtern. In der Südkreis-Gemeinde sollen nun vier solcher Haltestellen umgebaut werden.

Erhöhte Bordsteine, um die haltenden Busse leichter betreten und verlassen zu können, taktile Elemente für Menschen mit Einschränkungen beim Sehen, Platz für Wartende inklusive Unterstand. All das sollen die barrierefreien Haltestellen bieten, die in Schönenberg-Kübelberg Busfahrenden das Leben vereinfachen sollen. Der Ortsgemeinderat hat den Umbau vier weiterer barrierefreier Haltestellen auf den Weg gebracht.

Zwei Haltestellen befinden sich in der Sander Straße in der Nähe der Feuerwehr. Zudem werden zwei weitere Haltepunkte im Ortsteil Kübelberg unweit des Kreisels umgebaut – jeweils einer in Fahrtrichtung Kusel und Homburg. Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) geht davon aus, dass die vier Haltestellen noch in diesem Jahr genutzt werden können. Nach Angaben der Gemeinde kosten sie knapp 204.000 Euro, von denen 154.000 Euro förderfähig seien. Unterm Strich müsse die Gemeinde knapp 74.000 Euro selbst stemmen. Der Gemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Planung an das Ingenieurbüro Decker in Kusel.

Weiterer Umbau geplant

Dem Ortsbürgermeister zufolge sollen voraussichtlich im Jahr 2024 vier weitere Haltestellen umgestaltet werden – in Schmittweiler, am Zentralen Busbahnhof sowie die in Sand (Miesauer Straße).