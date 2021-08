Im Frühjahr wurde Bedesbach als Schwerpunktgemeinde für die Dorferneuerung anerkannt. Die Ortsgemeinde beabsichtigt, den alten Ortskern neu zu gestalten. Ein neuer Dorfplatz soll entstehen und neue Bauplätze sollen geschaffen werden.

Der Ortsgemeinderat besprach am Montagabend mit dem für die Dorfmoderation zuständigen Matzenbacher Planer Klaus Dockendorf die ersten Gestaltungswünsche der Ratsmitglieder für den Dorfplatz. Wie Ortsbürgermeister Peter Koch auf Anfrage mitteilte, werden Feste wie Kerwe, „Feuer und Wein“ und Weihnachtsmarkt seit Jahren allesamt mitten auf der Straße abgehalten.

Damit dieser Zustand sich ändert, müsse ein Dorfplatz angelegt werden. Bedesbach habe hierzu vor zwei Jahren ein großes Anwesen, Ringstraße 12 und 12a, erworben. Die Ratsmitglieder diskutierten, ob das Anwesen vollständig oder nur zum Teil abgerissen werden soll, weil in den Räumen sanitäre Anlagen eingebaut werden könnten. Dazu müsse noch geklärt werden, wie gut die Bausubstanz sei.

Grundstücke sollen an junge Familien gehen

In die Planentwicklung sollen auch die Bürger mit eingebunden werden, sagte Koch. Da Bürgerversammlungen wegen der coronabedingten Einschränkungen nicht möglich seien, müsse ein anderer Weg gefunden werden, um dies zu verwirklichen.

Mit dem Komplett- oder Teilabriss des Anwesens in der Ringstraße sei man auch in der Lage, Gehwege anzulegen, die auf diesem Teilabschnitt nicht vorhanden sind. Der Zeitrahmen sieht nach Angaben von Koch so aus, dass die Pläne in etwa einem Jahr fertig seien sollen. Der Dorfplatz könne dann 2023 eingeweiht werden.

Zu der Neugestaltung des Ortskerns gehöre auch der Abriss von weiteren älteren Häusern, für die die Ortsgemeinde das Vorkaufsrecht besitzt. Auf der entstandenen Freifläche sollen dann zwischen sechs und acht Baugrundstücke entstehen, die an jungen Familien verkauft werden sollen, um Wohnhäuser zu errichten.