Die Obst- und Gartenbauvereine im Oberen Glantal haben in den kommenden Wochen mehrere Möglichkeiten zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Am Montag, 6. September, findet um 19 Uhr ein Treffen in der Waldmohrer Kulturhalle statt. Zudem soll es eine gemeinsame Pflanzaktion „Korbinians-Apfelbaum“ geben. Für das Projekt soll ein Förderantrag gestellt werden. Meldungen zur Beteiligung sind bis 6. September möglich. Zudem können die Obst- und Gartenbauvereine am Samstag, 18. September, am ersten Streuobst-Tag in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal teilnehmen. Dieser findet parallel zum Wochenmarkt Waldmohr statt. Vereine können sich dort vorstellen und Produkte anbieten. Weitere Auskünfte unter der Telefonnummer 06373 209514, Meldungen per E-Mail an ogv-waldmohr@gmx.de.