Die Volksbank Glan-Münchweiler hat ihre Filiale in Schönenberg-Kübelberg in der Sander Straße 28 erweitert und modernisiert. Die Bank feierte am Mittwoch den Abschluss der drei Monaten dauernden Arbeiten, die rund 700.000 Euro gekostet haben. 200 Quadratmeter weist die erweiterte Filiale nun aus, 80 Quadratmeter mehr als zuvor. Grund für die Erweiterung sei die gestiegene Kundenzahl in den vergangenen beiden Jahren von 4017 auf 4379 gewesen, wie die Vorstandsmitglieder Sabine Mack und Christian Dietrich bei der Feier betonten. Um die Beratung zu gewährleisten, habe die Bank zwei weitere Mitarbeiter eingestellt. Jetzt arbeiten zwei Servicekräfte und fünf Berater in der Filiale, die von Christoph Dahl geleitet wird.