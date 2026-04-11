Missstände werden im Gespräch schnell benannt. Doch geht es darum, Kritik öffentlich zu machen, wird es oft still. Das macht Veränderungen schwierig.

Wenn etwas nicht gut läuft, wird das gern weitererzählt. Geht es aber darum, die Kritik öffentlich zu formulieren, gestaltet sich das oft schwieriger. Das macht es Lokaljournalisten schwer – und sorgt am Ende auch dafür, dass sich weniger ändert, als sich viele wünschen.

Ein Beispiel kennen wir aus der täglichen Arbeit: Über Terminvergaben bei Verwaltungen sind ein Aufreger. „Das kann doch nicht sein“, heißt es dann. Sobald jedoch klar wird, dass ein Reporter mitschreibt, kommt häufig der Rückzieher: „Das schreiben Sie aber nicht?“ oder „Meinen Namen bitte nicht nennen.“ Statt eines konkreten Falls mit einer konkreten Person soll dann lieber „ein Leser“ zitiert werden – am besten sogar ohne Ort und ohne weitere Details.

Angst vor Ärger oder anderen Meinungen

Ein zweiter, ebenfalls typischer Fall entsteht bei der Recherche. Wir entwickeln in der Redaktion ein Thema, recherchieren und sprechen mit Menschen, die etwas beitragen können. Dabei melden wir uns am Telefon ausdrücklich als RHEINPFALZ-Mitarbeiter und stellen uns zu Beginn eines Gesprächs entsprechend vor. Trotzdem erleben wir immer wieder, dass Gesprächspartner erst nach mehreren Minuten nachfragen: „Das ist jetzt aber nichts zum Schreiben, oder?“ Doch – genau darum geht es. Wir führen solche Gespräche nicht, um unverbindlich zu plaudern, sondern um Informationen einzuordnen und darüber zu berichten. Zumindest in den allermeisten Fällen.

Fragt man nach den Gründen für die Zurückhaltung, bleiben die Antworten oft vage. Häufig wird aber eine Sorge genannt: Man könne sich mit Kritik „Ärger einhandeln“ – etwa, weil man befürchtet, danach häufiger kontrolliert zu werden oder bei Behörden negativ aufzufallen. Diese Angst mag überzogen wirken, sie ist aber vorhanden. Und sie führt dazu, dass Probleme zwar hinter vorgehaltener Hand diskutiert werden, öffentlich jedoch kaum.

Auch eine Herausforderung für die Redakteure

Ein weiterer Punkt ist: Viele sind es nicht (mehr) gewohnt, Gegenwind auszuhalten. Selbst gestandene Politiker haben damit gelegentlich ein Problem. Die eigene „Bubble“ in sogenannten sozialen Medien feiert die Aussage. Doch wenn es dann in der Zeitung steht , kommt plötzlich Gegenwind auf. Mögliche Folge: Jemand sagt lieber nicht viel, überhaupt nichts – oder zumindest nur im kleinsten Kreis.

Wir Redakteure machen uns ebenfalls über die Wirkung von Worten und ihre Folgen Gedanken. Wir leben fast alle selbst hier im Landkreis Kusel. Wir begegnen denselben Menschen im Alltag, stehen an denselben Schaltern, haben Kinder in denselben Schulen oder sind auf dieselben Vereine und Netzwerke angewiesen. Das heißt: Wir kennen die enge soziale Wirklichkeit auf dem Land und damit auch die Hemmungen, die entstehen können, wenn Kritik öffentlich wird. In mancher Hinsicht haben wir ähnliche „Probleme“ wie vorsichtige oder ängstliche Leser: Man sieht sich wieder, man will fair bleiben, und man spürt, dass Worte vor Ort schneller Folgen haben können als irgendwo anonym in der Großstadt.

Nachvollziehbare, überprüfbare Kritik ist wichtig

Aber wir bleiben dabei: Nachvollziehbare, überprüfbare Kritik ist wichtig – für Unternehmen, Betriebe und Verwaltungen genauso wie für die Öffentlichkeit. Wenn niemand bereit ist, Missstände konkret zu benennen, wird Veränderung schwieriger. Für uns als Journalisten gilt zudem: Vorwürfe lassen sich nur dann verantwortungsbewusst veröffentlichen, wenn wir ihre Herkunft kennen und sie prüfen können, Nachfragen stellen können. Anonyme Zuschriften voller Anschuldigungen helfen selten weiter, weil sich ihr Wahrheitsgehalt kaum bewerten lässt.

Das heißt nicht, dass jeder, der mutmaßliche Missstände anprangert, seinen Namen öffentlich nennen muss. Journalisten haben Möglichkeiten, Quellen zu schützen, und wir machen davon Gebrauch. Wer sich mit dem Wunsch nach Vertraulichkeit an uns wendet, kann sich darauf verlassen – aber wir müssen wissen, wer der Informant ist, um es einordnen und verifizieren zu können.

Glaubwürdigkeit ist ein gewichtiges Pfund

Gerade im Lokalen spielt außerdem Glaubwürdigkeit eine besondere Rolle. Für Nachbarn und Mitbürger wiegt die Aussage eines Bekannten aus dem Ort oft mehr als das Zitat „eines Lesers“. Nicht, weil Namen an sich wichtiger wären als Argumente, sondern weil ein Name Verantwortungsbewusstsein signalisiert und die Einordnung erleichtert.

Wenn Sie Kritik haben, sprechen Sie mit uns – und sagen Sie klar, wenn Sie namentlich nicht genannt werden möchten oder wie weit die Vertraulichkeit gehen muss. Je konkreter und nachvollziehbarer Hinweise sind, desto eher können wir darüber berichten. Und je mehr Menschen bereit sind, für ihre Aussagen einzustehen und konkrete Beispiele zu nennen, desto größer ist die Chance, dass sich tatsächlich etwas bewegt.