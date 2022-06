Wiederholt haben sich Bürger über zu schnell fahrende Autofahrer im Bereich der Ortseingänge Ohmbachs beschwert – und Abhilfe gefordert. Wie Ortsbürgermeister Gerhard Kauf nun berichtete, wird es keine verkehrsberuhigende Maßnahmen geben.

Der Ortsbürgermeister habe mit Polizei und Ordnungsamt eine Ortsbegehung durchgeführt, sagte er in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ergebnis: Es gebe bei bestehenden Straßen keine Projekte zur Verkehrsberuhigung. Würde die Straße ausgebaut, könnte beispielsweise eine Verkehrsinsel installiert werden. Allerdings, betonte Kauf, habe die Polizei verstärkte Radarkontrollen in der Hauptstraße angekündigt.

Zudem schlug der Ortsbürgermeister den Kauf zweier Geschwindigkeitsmessgeräte vor. Diese sollen dann an den Ortseingängen angebracht werden. Pro Gerät – es gebe Modelle, die mit Hilfe von Solarstrom betrieben werden – fielen knapp 2500 Euro an, die Verkehrswacht gewährt Kauf zufolge einen Zuschuss von 400 Euro. Alternativ könnte auch eine Messtafel angeschafft und regelmäßig an unterschiedlichen Orten aufgehängt werden. Aus den Reihen des Rates wurde Kritik laut, dass diese Geräte Autofahrer nicht vom zu schnellen Fahren abhielten. Der Ortsbürgermeister widersprach: Statistiken zufolge reduzierten Fahrer die Geschwindigkeit um sieben bis acht Stundenkilometer. Kauf empfahl, entsprechende Mittel für ein oder zwei Geräte in den Haushalt einzustellen – er wolle bereits einige Angebote einholen.