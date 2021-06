Im Impfzentrum auf dem Windhof wird derzeit mangels Impfstoff weniger geimpft, dafür holen die niedergelassenen Ärzte mächtig auf. Der Kreis gibt für die vergangene Woche 1515 Impfungen an. In der Woche davor waren es 1772. 676 Personen erhielten auf dem Windhof ihre Erstimpfung, 839 Personen bekamen die zweite Dosis und haben damit nach 14 Tagen den kompletten Impfschutz. 19.849 Erst- und 12.096 Zweitimpfungen hat der Kreis mit seinem Team organisiert. Die Kassenärztliche Vereinigung meldet für die vergangene Woche im Landkreis 594 Erst- und 2222 Zweitimpfungen. 9788 Menschen haben bislang bei einem Arzt ihre erste Impfung erhalten, 5416 auch die zweite Dosis. Impfungen durch Betriebsärzte sind in den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung berücksichtigt.