Die Corona-Pandemie birgt auch Vorteile: Endlich hat man Zeit, auszumisten und zu renovieren. Da fällt einiges an Müll an. Im Frühjahr waren aber zeitweise die Deponien geschlossen. Wo brachten die Leute dann ihren ganzen Abfall hin? In den Wald, in den Park oder später dann doch zum Wertstoffhof?

Wer nicht weiß, wohin mit seinem Müll, mag sich denken: Im Wald, zwischen den vielen Bäumen, fällt das bestimmt nicht auf. Doch das ist auf vielen Ebenen falsch. Denn immer mehr Menschen melden solche illegalen Deponien. Und an der Tier- und Pflanzenwelt im Wald geht es auch nicht spurlos vorbei: Sie werden in ihrem Umfeld gestört und Tiere können sich zum Beispiel an Draht oder Scherben stark verletzen, erläutert Michael Leschnig, Leiter des Hauses der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz.

Nach Einschätzung der Forstleute sei 2020 deutlich mehr Müll illegal und achtlos im Wald entsorgt worden, sagt er. Ende November organisierte Leschnig den ersten offiziellen Dreck-Weg-Tag im Pfälzerwald. Daher habe er sich im vergangenen Jahr besonders viel mit Müll auseinandergesetzt, erzählt er. An diesem Tag wurde vom Haus der Nachhaltigkeit und den Forstämtern gemeinsam mit 15 Organisationen wie Pfälzerwald-Vereinen, Pollichia und verschiedenen Behörden dazu aufgerufen, in den Wald zu gehen, und so viel Müll wie möglich mitzunehmen.

Müll kann gefährlich sein

Vor allem Sperrmüll und Bauschutt werde im Wald abgeladen, sagt Leschnig. Beim Dreck-Weg-Tag hat eine Teilnehmerin in der Nähe des Fröhnerhofs bei Mehlingen sogar eine ganze Badezimmer-Einrichtung gefunden, also Badewanne, Fliesen, Rohre und so weiter. Dazu kommt die immer größere Menge an Müll, die von „Erholungssuchenden“ hinterlassen wird, wie Leschnig sagt. Denn – auch durch Corona – sind immer mehr Menschen im Wald unterwegs, die dann hin und wieder etwas verlieren oder einfach achtlos ihren Müll liegen lassen.

Wird eine illegale Ablagerung entdeckt, wird zunächst die zuständige Behörde informiert. Das ist laut Matthias Thomas, Pressesprecher der Stadt Kaiserslautern, der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger, also die Stadt- oder Kreisverwaltung. Es sei denn, es handelt sich um gefährlichen Müll, dann ist es keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat, und die Polizei ist zuständig. Laut Polizeipräsidium Rheinpfalz ist das dann der Fall, wenn die Abfälle zum Beispiel giftig oder explosiv sind, Krankheiten übertragen oder Gewässer, Luft oder Boden verunreinigen könnten. Doch es gibt verhältnismäßig wenige solche Fälle im Jahr – die Anzahl ist sogar rückläufig. Zumindest im Bereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz: Dort gab es im Jahr 2020 105 solcher Delikte, zwei Jahre vorher waren es noch 205, wie das Präsidium auf Anfrage mitteilt. Für die Westpfalz gebe es noch keine aktuellen Zahlen, doch 2019 waren es laut Präsidium Westpfalz 94 Fälle. Auch hier deute sich ein rückläufiger Trend an.

Von Ort zu Ort unterschiedlich

Im Vergleich zu diesen Zahlen ist die Menge an illegalen Ablagerungen, die nicht als Straftaten zählen, deutlich höher: Für das gesamte Land gibt es laut Ministerium zwar noch keine Zahlen für das Jahr 2020. Doch Stadt- und Kreisverwaltungen, die für die Entsorgung zuständig sind, haben teilweise bereits Daten erhoben. Allein in Ludwigshafen gab es 4740 solcher Ablagerungen im Jahr 2020, wie der Bereichsleiter Umwelt der Stadt, Rainer Ritter, sagt. Hier lande der Müll weniger im Wald, der Schwerpunkt liege mehr im innenstadtnahen Bereich. Die ländlicheren Stadtteile seien weniger betroffen. Überwiegend werde Sperrmüll entsorgt, aber auch ganz normaler Hausmüll. Viel mehr sei es im „Corona-Jahr“ allerdings nicht geworden, sagt Ritter. Denn: Seit 2010 steigt die Anzahl ohnehin stark, seit 2017 exponentiell, wie er berichtet. In den vergangenen vier Jahren seien es bis zu 1000 Ablagerungen mehr pro Jahr gewesen. Von 2019 auf 2020 habe sich die Anzahl dagegen nur um 350 erhöht.

Andere Städte und Kreise dagegen gehen von einer sehr deutlichen Steigerung der illegalen Ablagerungen aus: In Kaiserslautern sowie im Kreis Südwestpfalz etwa, wie die jeweiligen Sprecher auf Nachfrage mitteilen. Zahlen lägen allerdings noch keine vor. Im Kreis Bad Dürkheim habe es aus Sicht der Unteren Abfallbehörde im Jahr 2020 keine Auffälligkeiten gegeben, wie Kreissprecherin Sina Müller mitteilt.

Die Renovierungsflut

Ärgerlich für Städte und Kreise ist, dass sie häufig auf den Entsorgungskosten sitzen bleiben, da die Verursacher der illegalen Mülldeponien selten gefunden werden. In Ludwigshafen kam es nur bei 306 Fällen überhaupt zu einem Verfahren – in allen anderen nicht, da es keine Hinweise gab, wie Ritter erläutert. Verurteilt werde davon letztendlich vielleicht die Hälfte, vermutet er. Die Kosten für Städte und Kreise sind daher nicht gering: In Kaiserslautern beliefen sie sich laut Stadtsprecher Thomas im Jahr 2019 auf etwa 184.000 Euro. In Ludwigshafen waren es laut Ritter sogar 510.000 Euro im Jahr 2020.

Dass es in Ludwigshafen 2020 mehr Ablagerungen gab als 2019, erklärt Ritter auch mit der Corona-Krise und der „Renovierungsflut“ im Frühjahr. Dass es die gab, begründet er damit, dass die Wertstoffhöfe riesige Mengen an Abfall angenommen hätten. Das beantwortet vielleicht die eingangs gestellte Frage, wo die Leute ihren Müll hingebracht haben: Zwar mehr als sonst illegal in den Wald und den Stadtpark. Doch die meisten brachten ihn wohl tatsächlich zum Wertstoffhof – wo er hingehört.