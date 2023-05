Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer häufiger in der Nähe von Relsberg spazieren geht, bemerkt eine wichtige Veränderung in der Landschaft. Seit etwa zwei Jahren werden entlang der Wege kleine Bäume und Sträucher gepflanzt und durch Drahtzäune geschützt. Sie sind ein Ergebnis der „vereinfachten Flurbereinigung“, wie sie das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) seit 2009 durchführt.

Bei dem Begriff Flurbereinigung denken viele zuerst an die Regulierungsmaßnahmen der landwirtschaftlichen Flächen, also an deren Vermessung, Bewertung und