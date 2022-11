Die steigende Anzahl von Flüchtlingen ist auch im Kreis Kusel zu spüren. Für den Landkreis gab es in den vergangenen Wochen mehr Zuweisungen von Flüchtlingen aus den Aufnahmeeinrichtungen des Landes, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Überwiegend kämen die Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien.

Derzeit lebten im Kreis 280 Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten oder als Asylbewerber anerkannt sind. Sie seien dezentral über den Kreis verteilt untergebracht in angemieteten Wohnungen.

Auch in der Aufnahmeeinrichtung des Landes auf dem Kuseler Windhof sind die Zugänge gestiegen. Es seien in der AfA Kusel 663 Personen untergebracht, teilte die Pressestelle der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier mit – mit ständiger Fluktuation. Im November des Vorjahres waren es 461. Hauptherkunftsländer seien Syrien, Afghanistan und die Türkei. Bereits im September waren Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung Speyer wegen fehlender Unterkünfte auf den Windhof verlegt worden.

Derzeit können laut ADD noch alle Flüchtlinge in den Gebäuden untergebracht werden. In den zurückliegenden Wochen seien die Kapazitäten an den AfA-Standorten erweitert worden, um bei einem Anstieg der Flüchtlingszahlen vorbereitet zu sein und einen Puffer zur Unterbringung vorhalten zu können.

In Rheinland-Pfalz gibt es fünf Erstaufnahmeeinrichtungen. Die Asylbewerber leben direkt nach ihrer Ankunft zunächst in der AfA Trier oder Speyer. Weitere AfA-Standorte sind Bitburg, Hermeskeil und Kusel. Neben rund 67.000 Ukraine-Flüchtlingen sind in Rheinland-Pfalz in den ersten zehn Monaten des Jahres 8841 Asylbewerber registriert worden.