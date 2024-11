Die ersten 100 Tage im Amt hat Kusels neuer Stadtbürgermeister Martin Heß bereits hinter sich. Für die kommende Zeit haben er und seine Beigeordnete sich ein klares Ziel gesteckt. Veränderung zeichnet sich gleich in mehreren Bereichen ab.

An die Abläufe und Vorgaben in der Verwaltung musste sich Kusels neuer Stadtbürgermeister Martin Heß erst einmal gewöhnen. Vieles dauere recht lange, da teils viele Entscheidungsträger gefragt seien, erzählt der 48-Jährige, der beruflich als Bauingenieur tätig ist. Seit Juli steht der Christdemokrat an der Spitze der Kreisstadt, in der zuvor jahrzehntelang die SPD die Bürgermeister gestellt hat.

Vor allem Organisatorisches habe ihn in den ersten Wochen seiner Amtszeit beschäftigt. So musste etwa eine neue Hauptsatzung ausgearbeitet werden. Ein Anliegen sei ihm gewesen, die anfallende Arbeit künftig anders zu verteilen. Für die Beigeordneten seien deshalb Arbeitskreise gebildet worden, denen sowohl Stadtratsmitglieder als auch Bürger angehörten, die nicht in der Politik aktiv seien. „Das klappt bislang sehr gut“, sagt Heß, der die „hervorragende Zusammenarbeit“ in der Stadtspitze lobt. „Die Arbeitskreise sollen die Beigeordneten unterstützen und den Leuten die Gelegenheit geben, sich mehr beteiligen und mitwirken zu können.“

Zusätzlich ist ein Haupt-, Bau- und Finanzausschuss ins Leben gerufen worden, der laut Heß künftig über Vorhaben bis zu einer bestimmten Wertgrenze entscheiden und somit den Stadtrat entlasten soll. Acht Stadtratsmitglieder aus allen Fraktionen plus Stadtoberhaupt gehören diesem neuen Gremium nun an, die gemeinsame Liste wurde in der jüngsten Sitzung einstimmig gewählt.