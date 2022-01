2G-plus-Regelungen und 3G am Arbeitsplatz – Corona-Tests sind in den vergangenen Wochen so begehrt und notwendig geworden wie nie zuvor. Allerdings musste man im Kreis zum Teil recht weite Strecken in Kauf nehmen. Mancherorts war Schlangestehen angesagt. Das Angebot hat sich deutlich verbessert. Es gibt mehr Testzentren – ehrenamtlich sowie von Unternehmen betriebene. Die Wege sind kürzer geworden. Die abgedeckten Öffnungszeiten sind länger. Stand Montag gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung 32 Möglichkeiten im Kreis, sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Eine Übersicht, die stetig aktualisiert wird, gibt es auf der Internetseite der Kreisverwaltung sowie unter „www.corona.rlp.de/de/testen“.

Altenglan: „Gleis 3“ am Bahnhof, Bahnhofstraße 45a: Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9 bis 11 Uhr, Mittwoch und Freitag von 17 bis 19 Uhr und Sonntag von 9 bis 12 Uhr; „China Garten“, Austraße 8: Montag bis Samstag jeweils von 12 bis 15 Uhr und von 17.30 bis 21.30 Uhr sowie Sonntag von 12 bis 21.30 Uhr.

Brücken: Bürgerhaus: Montag und Mittwoch von 8 bis 10 Uhr, Freitag von 15 bis 19 Uhr sowie Sonntag von 10 bis 12 Uhr.

Deimberg: Dorfgemeinschaftshaus: Dienstag, Mittwoch und Sonntag, jeweils 18 bis 20 Uhr.

Konken: Aral-Tankstelle: montags bis samstags jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Kusel: Windhof, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr; Podologie Emrich, Trierer Straße 23: montags bis sonntags nach Vereinbarung, auch PCR-Tests, Telefon: 06381 9179670; Praxis Serjak, Bahnhofstraße 6-8: montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr, nach Vereinbarung unter 06381 2282; Testeval, Parkplatz am großen Kreisel (Glanstraße 1): Montag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr, Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Eine Reservierung ist nicht erforderlich, aber möglich unter testeval.de.

Lauterecken: Schlossplatz am Veldenzschloss: freitags von 17 bis 18.30 Uhr; Testzentrum, Hauptstraße 50: montags bis donnerstags von 18 bis 19 Uhr sowie samstags von 16 bis 17 Uhr und sonntags von 10.30 bis 11.30 Uhr; Testeval, Saarbrücker Straße 9: montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr. Eine Reservierung ist nicht erforderlich, aber möglich unter testeval.de.

Nussbach: Testzentrum, Bachstraße 2: dienstags von 18 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 11 Uhr

Offenbach-Hundheim: Dorfgemeinschaftshaus: montags von 17 bis 18 Uhr und samstags von 14 bis 15 Uhr; Glantal-Apotheke, dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr, mittwochs von 13 bis 14 Uhr und freitags von 18 bis 19 Uhr.

Odenbach: Grabenstraße 18: mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Ohmbach: Heimat- und Kulturtreff, Höferstraße 16: montags und mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr.

Quirnbach: Quirnbach inTakt, Hauptstraße 5: dienstags, freitags und sonntags ab 18 Uhr

Rammelsbach: Praxis Böhr, Haschbacherstraße 1: montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr nach Vereinbarung unter Telefon 06381 6700

Schönenberg-Kübelberg: Apotheke Kraus, Glanstraße 42: montags bis samstags von 8.30 bis 18 Uhr, auch PCR-Tests nach Vereinbarung unter Telefon 06373 8922820; Jugendzentrum, Saarbrücker Straße 121: täglich von 16 bis 18 Uhr.

St. Julian: Dorfgemeinschaftshaus: donnerstags von 18 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 11 Uhr.

Waldmohr: Kulturhalle: montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr und samstags von 15 bis 18 Uhr. Testung ist nur nach Registrierung über https://teststelle-rlp.de möglich; Reha-Praxis, Saarpfalzstraße 16: dienstags von 14 bis 16.40 Uhr und mittwochs von 8.30 bis 10.40 Uhr, jeweils nach Terminvereinbarung unter 06373 891881; Hebammenpraxis „Die Hebis“, Bahnhofstraße 52: nach Vereinbarung unter 0176 883914; Testeval, Edeka-Parkplatz, In den Zickelwiesen 17: montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 17 Uhr. Eine Reservierung ist nicht erforderlich, aber möglich unter testeval.de; Testzentrum, Am Nickelsweiher 9: montags bis freitags von 15.30 bis 19.30 Uhr, samstags von 10 bis 16 Uhr und sonntags von 10 bis 14 Uhr; Remix Events, Haidweg 4: täglich von 17 bis 21 Uhr.

Wolfstein: Reha-Sport-Fitness: montags, mittwochs und donnerstags von 15 bis 19 Uhr, dienstags und freitags von 8 bis 13 Uhr

Mobile Angebote: Kreisweit für Schnell- und PCR-Tests nach Vereinbarung: Tierarzt Schramm (06381 2004) und Bumble Protectives (0173 6753748); KUS Mobil Waldmohr, nach Absprache unter 01522 8977688, auch PCR-Tests möglich