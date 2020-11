63 Menschen sind nach Stand von Mittwoch, 11 Uhr, im Bodelschwingh Zentrum in Meisenheim mit dem Coronavirus infiziert. Am Vortag waren es noch 50 gewesen. Die Verantwortlichen bereiten jetzt die Testung aller Bewohner und Mitarbeiter vor. Dies teilte der Träger der Behinderteneinrichtung, die Stiftung Kreuznacher Diakonie, in einer Pressekonferenz mit.

Um den Verlauf der Infektion nachvollziehen zu können, sollen alle Bewohner und Mitarbeiter des Zentrums in den kommenden Tagen getestet werden, sagte Michael Sicker, Hygienebeauftragter Arzt für das Zentrum, gegenüber der Presse. Den positiv Getesteten gehe es den Umständen entsprechend gut.

Am 7. November hatte zum ersten Mal ein Bewohner der Einrichtung Symptome der durch das Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gezeigt.

Unseren ausführlichen Bericht finden Sie hier: Zahl der Corona-Fälle im Bodelschwingh Zentrum steigt