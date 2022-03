Über Lob und Kritik an der Arbeit der Redaktion

„Ja super, ich kann liebend gerne auf Spenden-Scheck-Hochhalter-Bildchen verzichten, da sie für mich nichts als Eigenwerbung verkörpern.“ Das hat uns eine Leserin geschrieben. Es ist die Resonanz auf die Ankündigung der Redaktion, keine Spendenbilder mehr in der Westricher Rundschau zu zeigen.

Und ja, es gab auch Kritik, die an dieser Stelle nicht verschwiegen werden soll. Die meisten dieser Stimmen waren aber der Meinung, wir würden Spendenaktionen künftig ignorieren. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wie versuchen nur, einen anderen Ansatz zu finden.

Vorbilder vorstellen

Zwei Beispiele dafür: 50.000 Euro der Kreissparkasse für die Schuldnerberatung durch das Rote Kreuz. Das war noch im Vorjahr ein Scheck-Übergabe-Bild mit dem Vorstand der Bank und dem DRK-Geschäftsführer. In diesem Jahr haben wir ausführlich erzählt, wie der Schuldnerberater Elmer Lanzer seinen Job macht. Oder die 9000 Euro, die die Volksbank Glan-Münchweiler bei ihrem Crowfunding-Projekt für das Siebenpfeiffer-Gymnasium beisteuerte, um Raumlüfter zu kaufen. Da war unsere Lösung: ein Gespräch mit Schulleiter Marco Schneider und ein Bild mit zwei Schülern und einem Raumlüfter. Wir sind fest davon überzeugt, dadurch mehr Aufmerksamkeit erzielt zu haben.

Ähnlich wollen wir künftig auch bei Ehrungen von Parteien und Vereinen vorgehen. Dabei soll nicht mehr im Mittelpunkt stehen, wie lange jemand Mitglied ist, sondern was er in dieser Zeit getan hat. Und was die Person antreibt. Solche Ehrenamtliche sind nämlich auch oft Vorbilder, die Nachahmer finden können.

Der Aufruf zur Mitgliederversammlung in der Zeitung macht in unseren Augen wenig Sinn. Wer Mitglied ist, muss sowieso auf offiziellem Wege eingeladen werden. Den Platz stellen wir lieber zur Verfügung für Hinweise auf Vorträge, Wanderungen oder Kochkurse. So können Kurzentschlossene, die kein Mitglied sind oder auch aus einem anderen Ort kommen, auf die Idee kommen, sich zu beteiligen.

Kontakt

Haben Sie Fragen? Dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an wolfgang.kreilinger@rheinpfalz.de