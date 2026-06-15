Anlässlich des Weltstricktags am 13. Juni hatte der Handarbeitskreis Rammelsbach zum kreativen Beisammensein eingeladen. Dabei ging es sogar um einen Weltrekordversuch.

Seit Februar 2025 gibt es (wieder) einen Handarbeitskreis in Rammelsbach. Alle 14 Tage, immer in einer ungeraden Kalenderwoche, treffen sich die Frauen um 19 Uhr im ehemaligen katholischen Kindergarten in Rammelsbach. „Bisher sind leider noch keine Männer dabei“, erzählt eine der Initiatorinnen des Treffs am Weltstricktag. Es ist die erste Veranstaltung, die von den Frauen gemeinsam organisiert wird. In der Grillhütte am Dorfweiher haben sich am Samstag gegen 12 Uhr ein gutes Dutzend Frauen und Männer eingefunden, um gemeinsam zu stricken, zu häkeln und einen schönen Mittag zu verbringen. Ausgestattet mit Kaffee und Kuchen sitzen sie unter einer Sockengirlande, die das Ergebnis vergangener Treffen des Handarbeitskreises ist.

Von 2010 bis 2020 habe es schon einmal einen Handarbeitskreis gegeben, erklärt Angelika Schneider, die bereits damals Teil der Gruppe war. Genau wie heute konnte jeder sein eigenes Projekt mitbringen und in seinem Tempo daran arbeiten. „Natürlich hat man sich auch mal gegenseitig geholfen oder Ideen gegeben“, erklärt Schneider. So könne jeder unabhängig vom eigenen Können zum Handarbeitskreis dazustoßen. Leider habe sich der damalige aufgelöst. Umso schöner für alle Mitglieder, dass es nun wieder eine Anlaufstelle für Handarbeitsbegeisterte gibt.

Große Altersspanne innerhalb der Gruppe

Von 30 bis 80 Jahren reicht die Altersspanne innerhalb der Gruppe. Handarbeiten seien aktuell wieder im Trend, erklären die Mitglieder des Handarbeitskreises. Vom Klassiker – den gestrickten Strümpfen – über Pullover und Röcke bis hin zu Topflappen und mehr werde immer wieder für Abwechslung gesorgt.

Das Angebot zum Weltstricktag wird gut angenommen. Knapp zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus den eigenen Reihen, der Rest ist zum ersten Mal dabei. „Ich habe über die sozialen Medien von der Veranstaltung erfahren“, berichtet eine Frau aus Nanzdietschweiler, die das Stricken als sehr beruhigend empfindet.

„Verrückte Schlangen“ und andere Strickwerkzeuge

Das bringt weitere Teilnehmerinnen dazu, über die „therapeutische Wirkung des Handarbeitens“ zu philosophieren. In einem Punkt sind sie sich einig: Sie haben Spaß am Kreativsein und freuen sich immer, am Ende ihr fertiges Produkt in den Händen zu halten. In Zeiten zahlreicher Online-Angebote sei es nicht verwunderlich, dass auch immer mehr junge Menschen zur Handarbeit zurückfänden. Schließlich gebe es auf den verschiedenen Plattformen ungezählte Vorlagen für kreative Projekte. Als die Anwesenden ihre eigenen Kunstwerke präsentieren, kann der Beobachter nur staunen: Von wegen langweilige Socken – sogar kleine Pferdchen wurden schon für die Enkelkinder in die Fußbekleidung gestrickt.

Und wer denkt, zum Stricken brauche es nur irgendwelche Nadeln und Wolle, wird in Rammelsbach eines Besseren belehrt. „Es gibt sogenannte Crazy-Snake-Nadeln, die gewellt sind, damit die Maschen nicht runterrutschen. Es gibt außerdem Nadeln, die die Durchblutung in den Händen fördern“, erklärt Christian Sauer, der einen Angora-Wolle-Laden führt. Auf die Frage, was für ihn das Beste am Handarbeiten sei, hat er eine klare Antwort: „Die warmen Füße, wenn die Socken fertig sind.“

Stricken für den guten Zweck

Sauer und Schneider würden sich wünschen, dass junge Leute in der Schule mehr Möglichkeiten hätten, in das Textilhandwerk hineinzuschnuppern. Sie erinnern sich noch an ihre eigene Schulzeit, in der unabhängig vom Geschlecht gewerkt, genäht und gestrickt wurde. Schließlich sei es nach wie vor etwas Besonderes, ein selbst angefertigtes Stück in den Händen zu halten, weiß eine der Teilnehmerinnen.

Aktuell unterstützt der Handarbeitskreis sogar einen Weltrekordversuch, der noch bis März 2027 läuft. Miriam Cahannes, Veronika Hug, Susanne Oswald und Bernd Oswald wollen mit ihrem Verein „Sockenweltrekord“ in der Schweiz den aktuellen Rekord von 35.500 selbst gestrickten Sockenpaaren an einer Wäscheleine übertreffen. Daran wollen sich auch die Frauen aus Rammelsbach und Umgebung beteiligen. Nach der Aktion sollen die Socken an Kälte- und Hilfsbusse sowie an stationäre Hilfestellen in Deutschland und der Schweiz gespendet werden, um auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam zu machen. Ziel sind mindestens 36.000 Paar Socken. An der langen Leine werden am Ende auch einige Sockenpaare hängen, die in Rammelsbach für den guten Zweck gestrickt und gesammelt wurden.

Info

Der Weltstricktag findet seit 2005 am zweiten Samstag im Juni statt. Ins Leben gerufen wurde er von Daniela Landes, einer Strickerin aus den USA. Der Aktionstag wurde ursprünglich geschaffen, um Menschen, die gerne stricken, an öffentlichen Orten zusammenzubringen und ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, das über die eigenen vier Wände hinausreicht.