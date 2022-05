Mehr als eine Millionen Euro an Fördermitteln fließt in die Sanierung der Sporthalle an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr. Wie das rheinland-pfälzische Bildungsministerium in Mainz mitteilt, schafft ein Bundesprogramm weitere Spielräume für finanzschwache Kommunen.

Das Geld aus Berlin erweitere die finanziellen Möglichkeiten, die das Schulbauprogramm des Landes bietet. In der aktuellen Bewilligungsrunde sei nun die IGS Schönenberg-Kübelberg/Waldmohr zum Zuge gekommen. Dort profitiere man bei der Sporthallen-Sanierung von Bundesmitteln in Höhe von 1,118 Millionen Euro. Dies entspreche einer Förderquote von 90 Prozent, heißt es aus dem Mainzer Ministerium. Unter anderem wird in Schönenberg-Kübelberg der Hallenboden der Sporthalle erneuert.