Mit 102 Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt die Inzidenz steil an, geht jetzt schon auf die 600 zu, nachdem sie am Donnerstag die 500er-Marke genommen hatte. Wie die Kreisverwaltung am Freitagnachmittag meldet, sind von den neuen Fällen 23 in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, 20 in der VG Lauterecken-Wolfstein und 59 in der VG Oberes Glantal registriert worden. Die aktuellen Infektionsfälle steigen erstmals seit Monaten wieder auf mehr als 1000: Es sind genau 1028, die Differenz von 24.769 Infizierten im Kreis, 23.621 aus der Quarantäne Entlassenen und 120 Verstorbenen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Anzahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche berechnet auf 100.000 Einwohner inklusive der im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte, liegt bei 583,3. Am Donnerstag betrug sie 504,6.