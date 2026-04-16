Eine Ex-Mitarbeiterin der Sozialstation Kusel-Altenglan quittiert kriminelle Machenschaften mit einer langen Haftstrafe. Wie sie ihr Fehlverhalten vor dem Landgericht erklärt.

Es ist eine Summe, die aufhorchen lässt: Mehr als 800.000 Euro hat eine frühere Mitarbeiterin der ökumenischen Sozialstation Kusel-Altenglan von ihrem ehemaligen Arbeitgeber in einem Zeitraum von knapp drei Jahren auf ihr eigenes Konto abgezweigt. Die 62-Jährige musste sich deshalb am Donnerstag vor einer Großen Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern verantworten.

Die Staatsanwaltschaft lastete der Frau aus dem Landkreis Kaiserslautern nicht nur Untreue, sondern auch Betrug an. Demnach hatte die Buchhalterin Kontoauszüge und andere Dokumente manipuliert, um auch externe Wirtschaftsprüfer zu täuschen. Sowohl die Staatsanwältin als auch der Vorsitzende Richter Martin Laborenz sprachen vor einer „erheblichen kriminellen Energie“.

„Es war wie eine Sucht“

Vor Gericht zeigte sich die ehemalige Buchhalterin zuvor geständig. „Ich denke, dass ich kaufsüchtig war“, führte die gelernte Steuerfachangestellte aus. Unter anderem sei sie mit dem abgezweigten Geld mehrmals in die USA gereist und fast jeden Abend Essen gegangen. Auch habe sie Autos gekauft – darunter mehrere Modelle der Marke Mercedes Benz und einen Dodge Ram. Mindestens sechs Fahrzeuge habe sie laut Aussage eines Nachbars besessen, merkte Laborenz an. Heute verfüge sie über keine nennenswerten Mittel mehr, beteurte die Angeklagte – lediglich ein Haus, das vor der Zwangsversteigerung stehe.

Rund 50 Mitarbeiter arbeiten derzeit bei der der Sozialstation. Foto: Jan Ullm

Laut Anklage bediente sich die ehemalige Mitarbeiterin, die erst seit September 2021 bei der Sozialstation beschäftigt war, von Anfang 2022 bis Spätherbst 2024 in 213 Fällen aus Geldbeständen der Sozialstation. Der kleinste Einzelbetrag, der in ihren Taschen landete, belief sich demnach auf 44 Euro, der höchste auf knapp 5000 Euro.

Warum sie mit den kriminellen Machenschaften begonnen hatte? Die 62-Jährige hatte eine Erklärung parat, die weder Staatsanwaltschaft noch Große Kammer überzeugen konnte. Demnach habe sie anfangs nur testen wollen, ob die Falschbuchung jemandem auffällt. Auch habe sie den Plan gehabt, auf Mängel in puncto Datenschutz aufmerksam zu machen. Immerhin habe sie für die manuellen Überweisungen auch eine EC-Karte des früheren ehrenamtlichen Vorstands nutzen müssen. Auch das habe sie allerdings nie in die Tat umgesetzt. „Es war danach wie eine Sucht, anders kann ich es mir nicht erklären“, sagte die 62-Jährige.

„Gingen von 3000 Euro aus“

Diana Baumann, Geschäftsführerin der Sozialstation, beschrieb als Zeugin das frühere Arbeitsverhältnis mit der Buchhalterin als gut und unauffällig. Zwar hätten die vergangenen vier Jahresabschlüsse Verluste ausgewiesen, doch dies habe sie sich mit der Einführung des Tagespflegeangebots erklärt. „Die Auslastung war damals noch nicht hoch“, so Baumann. Erst nachdem eine Kollegin bemerkt habe, dass eine Zahlung im internen Buchungssystem als offen verbucht, laut AOK aber bereits beglichen war, sei der Verdacht auf Untreue aufgekommen. „Wir gingen anfangs noch von einem Betrag von etwa 3000 Euro aus“, sagte die Geschäftsführerin. Auch sie habe das Ausmaß überrascht. Im November 2024 habe sie die Buchhalterin zur Rede gestellt und fristlos entlassen.

Tochter profitierte vom Geld

Zum Ausmaß der Geldabzweigungen äußerten sich zudem Kriminalbeamte als Zeugen. Überweisungen seien unter anderem für angebliche Überstünden oder Fahrtkosten verbucht worden. Außerdem bestätigte einer der Beamten, dass ein Großteil des veruntreuten Geldes hauptsächlich für Konsum ausgegeben wurde – ein Teil aber auch auf die jeweiligen Konten des 2024 verstorbenen Ehemanns und der Tochter überwiesen wurden.

Der zweite Polizist im Zeugenstand, der an der Hausdurchsuchung beteiligt war, schilderte seine Eindrücke vom Einsatz vor Ort. Demnach habe sich die Angeklagte kooperativ gezeigt – ihre Wohnung habe er allerdings aufgrund ihres Zustands nur mit einer Schutzmaske betreten können. Ein Nachbar habe sich beschwert, dass ständig Müll vor dem Haus liege.

Gericht verhängt Freiheitsstrafe

Am Ende folgte die Kammer der Forderung der Staatsanwaltschaft: eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Zuvor hatte Verteidigerin Susanne Hentrup für ihre Mandantin ein geringeres Strafmaß gefordert. Ihrer Ansicht nach hätten interne Kontrollinstanzen nicht ausreichend gegriffen.

Dem folgten die Richter aber nicht. Der Vorsitzende führte in der mündlichen Urteilsbegründung aus, die Geschäftsführung hätte bei genauerer Prüfung der Kontobewegungen Auffälligkeiten erkennen können. Einen konkreten Anlass für Misstrauen habe es jedoch nicht gegeben – zumal die Buchhalterin die Vorgänge durch manipulierte Unterlagen gezielt verschleiert habe. Laborenz unterstellte der Angeklagten wörtlich eine „asoziale Gesinnung“. Mit ihren Handeln habe sie einem gemeinnützigen Verein geschadet, der sich um die schwächsten und schutzbedürftigsten Mitglieder der Gesellschaft kümmere.

Die 62-Jährige sagte vor der Urteilsfindung, sie bedauere ihr Verhalten – und hätte sie die Möglichkeit, würde sie alles rückgängig machen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.