Die Ortsgemeinden Bosenbach und Aschbach dürfen sich über einen Geldsegen aus Mainz freuen. Wie das rheinland-pfälzische Innenministerium mitteilte, erhalten beide Gemeinden insgesamt 325.000 Euro aus dem Investitionsstock des Landes.

Die Gemeinde Bosenbach bekommt der Mitteilung des Ministeriums zufolge 241.000 Euro. Mit dem Geld soll „das Dorfgemeinschaftshaus brandschutztechnisch auf den neuesten Stand“ gebracht werden, wird Landesinnenminister Michael Ebling zitiert. Darüber hinaus werden weitere Arbeiten am Gebäude durchgeführt – unter anderem soll der Eingang barrierefrei gestaltet werden. Auch die Ortsgemeinde Aschbach, die 84.000 Euro aus dem Förderprogramm erhält, werde in den Brandschutz am Dorfgemeinschaftshaus investieren, „damit das Gebäude auch weiterhin für Veranstaltungen und Versammlungen genutzt werden kann“, ergänzt der Minister. Mit Mitteln aus dem Investitionsstock werden schwerpunktmäßig Projekte gefördert, die nachhaltig die kommunale Infrastruktur stärken.