Weil am Dienstag zwei Schülerinnen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich 36 Schüler und eine Lehrkraft des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasiums seit Mittwoch in Quarantäne.

Wie Marco Schneider, ständiger Vertreter der Schulleiterin Angelika Gröneveld-Olthoff, auf Anfrage mitgeteilt hat, handelt es sich bei den beiden Infizierten um Schülerinnen der zehnten Klasse beziehungsweise der Stufe 13. Interessant sei, so Schneider, dass es im klassischen Klassenverband der zehnten Klasse nur zwei Kontaktpersonen während des Unterrichts gegeben habe, während es in der Stufe 13, in der die Schüler in verschiedenen Kursen immer „durcheinandergewürfelt werden“, ganze 32 Kontaktpersonen gewesen seien. Zwei weitere Schülerinnen müssen laut Schneider in Quarantäne, weil sie außerhalb der Schulzeit Kontakt zu einer der Infizierten hatten. Alle betroffenen Schüler werden noch am Mittwochnachmittag in der Kuseler Fieberambulanz auf eine mögliche Infektion getestet. Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt habe sehr gut funktioniert, lobt Schneider den persönlichen Kontakt zur Behörde. Alle Betroffenen hätten vom Gesundheitsamt auch bereits umfangreiche Informationen darüber erhalten, wie sie sich in den kommenden Tagen verhalten sollen.

