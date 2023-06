Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Mittwochmorgen steht das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Wolfstein Patienten zur Verfügung. Damit endet eine lange Phase, in der die hausärztliche Versorgung der Bevölkerung in und um Wolfstein nur eingeschränkt gewährleistet war.

Ab 8 Uhr erwartete die Fachärztin für Innere Medizin, Carina Klahr, die ersten Patienten. Klahr wird im modern ausgestatteten MVZ vorerst die einzige praktizierende Ärztin sein.