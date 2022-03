Auf dem Mayweilerhof soll nach dem Willen des Gemeinderates eine 30-Kilometer-Zone eingerichtet werden. Hintergrund sind Beschwerden von Anwohnern über zu schnelles Fahren. Bisher war es zwar bei Blechschäden geblieben. Doch die Bewohner des Oberalber Ortsteils befürchten Schlimmeres.

Der Antrag, eine 30er-Zone einzurichten, werde gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan erstellt, sagte Ortsbürgermeister Walter Dick nach der Gemeinderatssitzung. Anschließend befassen sich sowohl Kreisverwaltung als auch Landesbetrieb Mobilität und Straßenmeisterei mit dem Begehren. „Eine schnelle Lösung ist wohl nicht in Sicht“, so Dick weiter.

Auf dem Mayweilerhof galt bis zur Straßensanierung bereits Tempo 30. Seit 2017 gilt auf der Kreisstraße allerdings Tempo 50. Bei dieser Geschwindigkeit – so sie eingehalten wird – gibt es nach Auskunft der Anwohner regelmäßig gefährliche Situationen im Begegnungsverkehr in Engstellen und an einer scharfen Kurve. Ratsmitglied Heike Klein-Schenkel beobachtet zudem Lastwagen, die durch den Ort „donnern“.

Eigentlich hatte der Rat im November beschlossen, dass sich ein Ausschuss mit dem Thema befassen sollte. Das wäre aber „ein sehr hoher Aufwand gewesen“, erläuterte er. Neben drei Mitgliedern aus dem Ort hätten auch drei der sechs Ratsmitglieder in den Ausschuss gewählt werden sollen, ebenso drei Ersatzleute aus dem Rat. „Und da ich der Vorsitzende gewesen wäre, wären alle aus dem Gemeinderat vertreten gewesen. Dann können wir auch gleich eine normale Ratssitzung veranstalten“, erläuterte Dick.