Für die berufliche Eingliederung hat Max Schneider eine wichtige Etappe geschafft. Dem 24-jährigen Rammelsbacher, seit zwei Jahren Praktikant in der Konker Firma GTT, wird mit einem Zertifikat der Westpfalz-Werkstätten bescheinigt, dass er die ausgelagerte Berufsbildung erfolgreich absolviert hat.

Ulrike Leidheiser vom Ökumenischen Gemeinschaftswerk Pfalz und GTT-Geschäftsführer Thomas Müller attestieren dem von Geburt an körperlich beeinträchtigten jungen Mann große Fortschritte während der zweijährigen Berufsqualifikation. Für Montagetätigkeiten in der Konker Firma, die Stickmaschinen für Textilveredelung produziert, habe er beachtliche Fertigkeiten erworben. In dieser Phase habe Schneider zudem an Selbstvertrauen gewonnen, was die berufliche Eingliederung positiv beeinflusst habe.

Vollständig integriert

Seit Anfang April ist der Rammelsbacher mit einem klassischen Arbeitsvertrag beschäftigt und damit bei GTT vollständig betrieblich integriert. Dabei findet laut Leidheiser das Konzept „Budget für Arbeit“ Anwendung: Der Arbeitgeber erhält vom Leistungsträger einen Ausgleich für Minderleistung und der beeinträchtigte Arbeitnehmer Begleitung durch einen Coach.

Es sei ein großer Glücksfall, dass Schneider in der Firma und von deren Mitarbeitern viel Verständnis entgegengebracht werde, sagt Leidheiser, die sechs Menschen mit Beeinträchtigung in ausgelagerten Arbeitsplätzen betreut. Die Übernahme in eine reguläre Stelle sei sehr selten. Bei der Firma GTT habe alles gepasst.

In der Freizeit Fußball-Fan

Max Schneider fühlt sich eigenen Angaben zufolge wohl in dem Betrieb, der vor 25 Jahren aus der G.M. Pfaff AG hervorgegangen und seit 2005 in Konken angesiedelt ist. In seiner Freizeit interessiert er sich für Fußball und ist Fan von Bayern München. Auch an Spielkonsolen vertreibt er sich gern seine Zeit.

Vor seinem beruflichen Praktikum bei GTT besuchte Schneider die Förderschule Landstuhl und das Berufsbildungswerk. Auch absolvierte er mehrere Praktika, etwa in der Mobilitätszentrale am Bahnhof Kusel.

GTT beschäftigt in Konken nach Angaben des Geschäftsführers 15 Mitarbeiter. Der Absatz von Stickmaschinen sei wegen der Preissituation, bei der Anbieter aus Asien im Vorteil sind, schwieriger geworden, sagt Müller. Zum Teil könne dies durch Reparaturen und Ersatzteile ausgeglichen werden.