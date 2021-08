Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in der Hauptstraße eine Mauer beschädigt und ist dann weitergefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, kam das Auto zwischen 11.15 und 16.30 Uhr in einer Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen die Mauer. Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, sollen sich mit der Polizei in Lauterecken in Verbindung setzen, Telefon 06382 9110.