Am Parkplatz der Burg Lichtenberg ist eine mit Stahldraht umgebene Steinmauer von einem Auto beschädigt worden. So beschreibt es die Polizei, die von einem Schaden im vierstelligen Bereich ausgeht. Bekannt geworden ist der Vorfall laut Mitteilung am Montag, der genaue Tatzeitpunkt ist nicht bekannt. Am Nachmittag habe unmittelbar vor dem beschädigten Mauerstück ein mit Schrott beladener Hänger gestanden. Nun werde ermittelt, ob dieser den Schaden verursacht hat. Die Polizeiinspektion Kusel nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de