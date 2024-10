Der Kaiserslauterer Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves ( SPD) lädt junge Menschen zwischen 18 und 28 Jahren aus seinem Wahlkreis von 18. bis 20. Dezember nach Berlin ein. Dort finden die 30. Tage der Begegnung im Deutschen Bundestag statt.

Seit 1985 lädt ein überkonfessioneller Kreis von Abgeordneten zu dieser Veranstaltung mit Vorträgen, Seminaren und Gesprächen in den Deutschen Bundestag ein. Spitzenpolitiker, Journalisten und Unternehmer denken gemeinsam über Politik, Glaube und Werte nach, stellen sich der Diskussion mit den etwa 150 Teilnehmern und betonen die Wichtigkeit der Präambel unseres deutschen Grundgesetzes „...in Verantwortung vor Gott und den Menschen“. Die jungen Besucherinnen und Besucher sollen einen authentischen Einblick in die Arbeit des Parlaments und den Politikeralltag zu gewähren. Weitere Informationen gibt es unter www.tage-der-begegnung.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.tage-der-begegnung.de/anmeldung/. Wer Fragen hat, kann sich an das Büro von Matthias Mieves wenden, E-Mail matthias.mieves.wk@bundestag.de.