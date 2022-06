Weil in Eschenau ein Strommast gebrannt hat, waren am Sonntagvormittag Teile von Obereisenbach, Gumbsweiler und Eschenau für zwei Stunden und 35 Minuten ohne Strom. Über den Stromausfall in den drei Ortsteilen von St. Julian informiert die Pfalzwerke Netz AG. Der Brand sei recht schnell gelöscht worden, erklärt die Feuerwehr auf Anfrage. Doch es waren noch Reparaturarbeiten seitens des Netzbetreibers erforderlich.