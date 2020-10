Keine besonderen Vorkommnisse vermeldet die Polizei in einer Bilanz des Maskenkontrolltags am Mittwoch. Es habe keine Beanstandungen in Sachen Maskenpflicht gegeben und nur ganz wenige Ansprachen wegen fehlenden Abstands, sagte der Kuseler Polizei-Chef Christoph Maurer am Donnerstag auf Anfrage der RHEINPFALZ. Seine Beamten hätten ihm ebenfalls mitgeteilt, dass einige Geschäftsinhaber oder Filialleiter sich regelrecht gefreut hätten, dass Ordnungsamt und Polizei am Kontrolltag bei ihnen vorbeischauten.

Polizei und Ordnungsamt hatten gemeinsame Streifen zusammengestellt, um stichprobenartig im Landkreis Bushaltestellen und Geschäfte daraufhin zu kontrollieren, ob der Maskenpflicht nachgekommen wird – diese Aktion hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor einigen Wochen landesweit initiiert.