Eine Arbeitsmaschine, die sich während der Fahrt von einem Traktor löste, hat am Mittwochmorgen in Schönenberg-Kübelberg einen Unfall verursacht. Ein 58-Jähriger war mit dem Gespann in der Straße „In der Hohl“ unterwegs, als sich das Gerät in Höhe der Einmündung Burgstraße selbstständig machte und auf den nachfolgenden Wagen einer 52-Jährigen prallte. Dieses Auto wurde auf ein weiteres dahinter folgendes Fahrzeug geschoben. Der Pkw der 52-Jährigen musste abgeschleppt werden, der Rettungsdienst hat die Frau vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 7000 Euro.