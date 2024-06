In der Kita Piepmatz in Grumbach gehen die Erzieherinnen neue Wege, die an den Profisport erinnern. Mit Videoanalysen wollen sie die Erziehung verbessern. Ganz neu ist diese Herangehensweise nicht.

„Lass das.“ Und: „Hör endlich auf.“ Solche Sätze bleiben bei der Erziehung von Kindern nicht aus. Sie können jedoch negative Verhaltensweisen noch verstärken. Mit der