Splitter stehen von den vermoderten Holzbalken nach oben, durch Löcher kann man den darunter fließenden Bach sehen: Die Holzbrücke am Dorfplatz ist sanierungsbedürftig. Grund dafür sind auch Fehler, die beim Bauen der Brücke gemacht wurden.

Ein großer Teil der Holzbrücke am Dorfplatz ist durch einen Bauzaun abgesperrt, weil es zu gefährlich wäre, diese Stellen zu betreten. Dass der Belag jetzt so marode ist, sei auf Fehler beim Bau der Brücke zurückzuführen: Als diese 2004 errichtet wurde, sei der konstruktive Holzschutz bei den Balken vernachlässigt und der Abstand zwischen den Balken zu gering gewählt worden, erläuterte Ortsbürgermeisterin Margot Schillo in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats. Eine schnelle Wasserabführung sei so nicht gewährleistet gewesen.

Die Schäden könnten auf zwei unterschiedliche Arten beseitigt werden: Zum einen könnten die alten Holzbohlen gegen neue ausgetauscht werden, wobei diesmal der konstruktive Holzschutz beachtet würde. Das würde etwa 9000 Euro kosten. Zum anderen könnte statt Holzbalken ein Schwerlast-Gitterpressrostbelag eingebaut werden. Das würde zu einer Änderung der Bauweise führen, deshalb müsste ein Statiker ran. Die Gesamtkosten der Maßnahme würden sich auf rund 22.500 Euro belaufen. Die Ratsmitglieder entschieden sich für die günstigere Version mit neuen Holzbohlen.