Zahlreiche Schäden an den Gehwegen zwingen die Gemeinde zum Handeln. Das wird nicht billig. Reparaturmöglichkeiten werden dem Gemeinderat noch vorgestellt. Klar ist aber: Die Wege müssen dann auch für Personen mit Rollatoren geeignet sein.

Die Schäden an Gehwegen in Oberalben sollen beseitigt werden. Dafür habe die Gemeinde 180.000 Euro in ihrem Haushalt vorgesehen, teilte Ortsbürgermeister Walter Dick im Nachgang der Gemeinderatssitzung am Dienstag mit.

Nachdem ein Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung zahlreiche Schäden an Gehwegen und Bordsteinen dokumentiert hatte, sieht sich die Gemeinde im Handlungsdruck. „Wir müssen die Gefahrenstellen beseitigen“, stellte Dick klar. Ein Ingenieurbüro aus Kusel habe zur Behebung rund 180.000 Euro kalkuliert. Damit werde keinesfalls eine „Luxussanierung“ vorgenommen, allerdings müssten die Gehwege auch für Personen mit Rollatoren befahrbar sein, berichtete Dick. Bei einer der nächsten Ratssitzungen sollen die vorgesehenen Arbeiten vorgestellt werden. Dann solle es auch um Einspar-Alternativen gehen, kündigte er an.

Im Haushaltsplan für das aktuelle und das kommende Jahr sind Dick zufolge weitere 80.000 Euro für die Befestigung des Schulhofs vorgesehen. Denn auf der Fläche am Dorfgemeinschaftshaus löse sich die Asphaltschicht. Ob der Platz gepflastert oder asphaltiert werden soll, muss noch entschieden werden.

Rund 20.000 Euro werden für Erd- und Kanalarbeiten zur Oberflächenentwässerung in der Hauptstraße am Ortseingang kalkuliert. Weil Regenwasser dort nicht richtig abgeleitet wird, werde regelmäßig die Hauptstraße unterspült, illustrierte Dick. Über die Arbeiten will der Rat in der kommenden Sitzung entscheiden, zuvor soll laut Dick noch ein zweites Angebot eingeholt werden.

Nach Angaben von Finanzsachbearbeiter Norman Kennel klafft im aktuellen Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 77.000 Euro, im kommenden Jahr werden 222.000 Minus kalkuliert. Dennoch kommt eine weitere Baumaßnahme auf den Ort mit rund 220 Einwohnern zu: Im Zuge des Straßenausbaus im Nachbardorf Dennweiler-Frohnbach wird ein Stück der Kreisstraße in Oberalben mit ausgebaut sowie ein Gehweg neu angelegt. Die Kosten beziffert Dick auf 43.000 Euro, wovon zwei Drittel von den Anliegern bezahlt werden. Immerhin: Durch die Glasfaserverlegung in Dennweiler-Frohnbach erhalten einige Anwohner in Oberalben die Gelegenheit zum kostenlosen Anschluss an das Inexio-Netz, teilte Dick weiter mit. Dazu müssten allerdings wieder Straßen aufgerissen werden. suca