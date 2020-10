Ortsbürgermeister Winfried Cloß schlägt Alarm: Die Gehwege entlang der St. Wendeler Straße seien mittlerweile so schlecht, dass die Gemeinde ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht mehr nachkommen könne.

In der Sitzung des Gemeinderates kritisierte Cloß auch die veraltete Straßenbeleuchtung. Das Gremium fasste den Beschluss, die Gehwege ausbauen sowie die Straßenbeleuchtung erneuern zu wollen. Allerdings kann laut Ortsbürgermeister Cloß ein Ausbau der Gehsteige sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung nur in Verbindung mit einer Straßensanierung beziehungsweise eines Ausbaus der Straße erfolgen. Weil Dittweilers Hauptstraße eine Landesstraße ist, ist der Landesbetrieb Mobilität zuständig. Bürgersteige und Straßenbeleuchtung liegen in der Zuständigkeit der Ortsgemeinde. Die Gemeindevertreter hoffen, dass mit diesem Beschluss die St. Wendeler Straße in das Ausbauprogramm des Landes aufgenommen wird. Nicht diskutiert wurden Ausbesserungsarbeiten an den Gehwegen, die die Gemeinde nun im Zuge ihrer Verkehrssicherungspflicht durchführen müsste.