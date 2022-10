Die Brücke „Am Mühlberg“ in Roßbach fiel bei einer Prüfung durch. Ein Neubau war eigentlich bereits beschlossen. Jetzt teilt das Ingenieurbüro mit, dass die Kosten wegen der allgemeinen Preisentwicklung um 45 Prozent ansteigen.

Die Stadt erhielt Mittel aus dem Investitionsstock in Höhe von 60 Prozent also 134.000 Euro (bei ursprünglichen Gesamtkosten von 224.000 Euro). Da das Baurecht und der Grunderwerb für die Notumfahrung nicht vorlagen, wurde die Frist für den Baubeginn verlängert bis 2022. Die Mehrkosten in Höhe von 100.000 Euro müsste die Stadt tragen – Genehmigung ungewiss. Stadtbürgermeister Herwart Dilly verhandelt daher nun mit Kreis und Kommunalaufsicht über höhere Zuschüsse: „Die Brücke wird ja nicht aus Spaß erneuert.“