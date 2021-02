Die Sanierung der innerstädtischen Straßen wird fortgesetzt – mit der Markstraße. Einen Zeitpunkt will Stadtbürgermeister Jochen Hartloff noch nicht nennen. Vorentwurfsvarianten hat das Büro Decker-Ingenieure aus Diedelkopf am Freitag vor dem Stadtrat präsentiert. Klar scheint schon jetzt: Die Verkehrsführung mit Einbahnregelung zwischen der Schnittstelle Bahnhofstraße/Fußgängerzone und dem Marktplatz sowie Gegenverkehr zwischen Marktplatz und Einmündung Lehnstraße soll bestehen bleiben. Das Ingenieurbüro rechnet momentan mit Kosten von rund 1,45 Millionen Euro. Rund 700.000 Euro schlagen allein für die Straßensanierung zu Buche. Zuständig ist das Land als Baulastträger – die Marktstraße ist als Landesstraße gewidmet. Was an Kosten für Gehwegflächen und Randbereiche anfalle, sei förderfähig im Zuge des Programms Aktive Stadt, betonte der Stadtbürgermeister.