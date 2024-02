Aussteller anwerben, den Aufbau überwachen, die Durchführung im Auge behalten – in den vergangenen vier Jahren ging alles, was die Kuseler Herbstmesse betraf, durch die Hände von Marktmeisterin Andrea Fauß. Das wird künftig anders sein: Wie die Stadt Kusel mitteilt, ist Fauß von ihrem Amt zurückgetreten. „Einerseits ist die enorme Arbeitsbelastung neben meinem beruflichen Engagement für mich nicht weiter tragbar. Gleichzeitig ist die Unterstützung von Seiten der Verwaltung nicht in dem mir notwendig erscheinenden Maße gegeben. Die Vorbereitungen für die in diesem Jahr anstehenden Märkte und Feste habe ich im Wesentlichen bereits geleistet, dennoch habe ich mich schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, wird Fauß zu den Beweggründen ihres Rücktritts zitiert.

Die Fraktionen des Kuseler Stadtrates müssten nun überlegen, ob sie das Amt in der laufenden Wahlperiode, welche mit den Kommunalwahlen am 9. Juni endet, noch neu besetzen wollen oder ob die Arbeit zwischen Stadtbürgermeister Jochen Hartloff und den Beigeordneten für diesen Zeitraum aufgeteilt werden soll.