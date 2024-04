Am Donnerstag, 25. April, 16 Uhr, startet der Feierabendmarkt auf dem Bad Kreuznacher Kornmarkt in die Saison. Immer donnerstags – außer an Feiertagen – jeweils von 16 bis 20 Uhr wollen Nahe-Winzer und Marktbeschicker die Besucher erneut verwöhnen. Der letzte Termin vor den Sommerferien ist Donnerstag, 11. Juli.

Zum Auftakt gibt es Essen vom Dorfladen aus Winterbach, und die Weingüter Ewald Lunkenheimer aus Wallhausen und Aloys Klöckner aus Guldental werden Naheweine ausschenken. Marktatmosphäre verbreiten die Stände von „Der Tiroler“ mit Delikatessen aus Tirol, HS Manufaktur (Feinkost), Willibald Kenzian (Schinkenmanufaktur), Imkerei Marzell (Honigprodukte), Tommy Weinz (Brotmanufaktur) sowie Elena Heth mit Blumen. Für eine künstlerische Note will der Bad Kreuznacher Fotograf Achim May sorgen. Das Rahmenprogramm mit musikalischer Unterhaltung liegt in Händen der Band „Top Used“.

Der in den Vorjahren sehr gut angenommene und frequentierte Feierabendmarkt in der Kurstadt ist eine Kooperation zwischen der Stadt, Weinland-Nahe, „Wir sind Kreuznach“, „Soo Nahe“ sowie der Gesundheit und Tourismus für Bad Kreuznach GmbH. Laut der Stadt leistet der Markt einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Zusammenhalts und zur Förderung der lokalen Wirtschaft und ist für viele zu einem beliebten und festen Treffpunkt geworden.