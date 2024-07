Haschbacher haben im Eigenbau Sportgeräte am Bolzplatz aufgestellt. Nach erfolgreicher Tüv-Prüfung können die Anwohner die Geräte jetzt nutzen.

In den vergangenen beiden Jahren ging es in Haschbach mit Fleiß und Schweiß zur Sache. Nach der großen Resonanz auf ein gemeinschaftliches Nordic-Walking-Projekt kam der Wunsch auf, weiter zusammen Sport zu treiben. Die Gruppe traf sich nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter im Dorfgemeinschaftshaus, um sich fit zu halten. Dort wurde die Idee geboren, ein Outdoor-Sportgerät neben dem Bolzplatz an der Gummistraße selbst zu bauen.

Der Bolzplatz liege nah genug am Dorf und biete eine ruhige Atmosphäre abseits des Neubaugebietes. Außerdem seien durch das gemeinschaftliche Tüfteln die Kosten geringer. „Andere Ortschaften kaufen solche Geräte und zahlen Unsummen dafür“, sagt Klaus Schubinski, Noch-Ortsbürgermeister von Haschbach. „Wir haben das Projekt mit lediglich 4000 Euro gemeistert.“ Viele Kleinspenden seien eingegangen, einige Gönner hätten sich mit etwas mehr beteiligt. Beispielsweise der DRK-Ortsverein Rammelsbach, der Turnverein oder Steinmetz Michael Diehl.

Mitstreiter einig: „Ergebnis kann sich sehen lassen“

Michael Jung, der für die Sport- und Bewegungsprojekte als Vertrauenscoach in Haschbach agiert, konnte Fördermittel von Krankenkassen auftreiben. Er verweist auf die vielen helfenden Hände, die zum Bau notwendig waren: Ob Helfer, die Radlader bereitstellten und für den Transport von Kies und Baumstämmen sorgten, oder diejenigen, die am Ende für die Lackierung den Farbpinsel schwangen und die Sportgeräte in Silberblau anstrichen, den Farben des Haschbacher Wappens, hatten viele einen Beitrag geleistet. „Das hätte ohne die ehrenamtlichen Mitarbeiter viel Geld gekostet.“

Trotz eher unregelmäßiger Treffen, die via Whatsapp-Gruppe koordiniert wurden, könne sich das Ergebnis sehen lassen – von losen Skizzen über die Planung bis hin zur Umsetzung. Manchmal habe Schubinski stundenlang alleine das Fundament ausgebaggert. Ein andermal trafen sich Rudi Fuchs und Andreas Fojtik und packten an. Klaudia Emrich beschäftigte sich mit der Statik und Markus Braun schweißte die Einzelteile zusammen. Am Schluss folgte die Zitterpartie mit der Tüv-Prüfung. Bestanden.

Die neuen Sportgerät bieten zahlreiche Bewegungsmöglichkeiten. Foto: Philipp Hendrik Jahn

Einige Tage später können die Sportgeräte endlich eingeweiht werden. Während die Besucher die Geräte unter die praktische Härteprobe stellen, geht’s für Schubinski und die Fotografen mit seinem neuen „Spielzeug“ – einem Hubsteiger – für ein paar Schnappschüsse aus der Vogelperspektive in die Höhe. „Andere kaufen sich Motorräder ...“, sagt er und lacht erleichtert darüber, dass das Unterfangen so reibungslos verlaufen ist. Eine Teamleistung, auf die alle Helfer stolz sein könnten. Ob es weitere solcher Projekte im Ort geben wird, bleibe vorerst offen. Aber ein Barfußpfad, brummelt Schubinski, sei keine schlechte Idee ...