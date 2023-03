Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Eckhard Steuer am kommenden Samstag zum letzten Mal die Teilnehmer seines Team-Duathlons auf die anspruchsvolle Rad- und Laufstrecke schickt, wird auch die Meisenheimer Läuferin Marita Berg wieder mit am Start sein. Ihr sportlicher Höhepunkt des Jahres findet indes eine Woche später statt. Dann läuft sie in Berlin ihren 100. Marathon.

„Gelaufen bin ich eigentlich schon immer“, erinnert sich die aus Einöllen stammende Sportlerin an die Anfänge ihrer Begeisterung für den Laufsport. Der Ratgeber „Laufen