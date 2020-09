Nach mehreren Monaten gab es am Samstagabend erstmals wieder ein Konzert im Veranstaltungssaal der „Livebühne“ im Theisbergstegener Ortsteil Godelhausen. Es trat der Jettenbacher Musiker Mario Gilcher aus.

Gilcher ist seit nahezu 40 Jahren als Musiker verschiedener Bands wie „Tijuana“, „Voguiano“, „Dolce Vita“, „Hitpolice“, „Full House“ und „XXL Steirer“ sowie Gitarrist und Sänger des Duos „Un-er-hört“ im Landkreis bekannt. Da wegen der Corona-Krise viele Musikveranstaltungen und auch Kerwen ausfielen, nutzte Gilcher die Zeit, um ein Soloprogramm zusammenzustellen.

Bei freiem Eintritt konnten sich die Gäste der „Livebühne“ über ein abwechslungsreiches Konzert erfreuen. Gilcher kann mehr als 80 Musiktitel spielen. Einen Auszug daraus präsentierte er am Samstagabend, und es war für jeden Musikfreund etwas dabei. Die Palette reichte von „New York, New York“ von Frank Sinatra, „Mighty Quinn“ von Manfred Mann, „Hey Jude“ von den Beatles, „Father and son“ von Cat Stevens bis hin zu „Über den Wolken“ von Reinhard Mey oder „Und es war Sommer“ von Peter Maffay.

Der Termin für das nächste Konzert in der „Livebühne“ steht auch schon fest. Am 3. Oktober spielt das Duo Manuel Distler und Stefan Altherr.