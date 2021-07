Der Sänner Musiksommer ist am Freitag eröffnet worden. Den Auftakt machte der Jettenbacher Musiker Mario Gilcher. Er bot den Zuhörern ein abwechslungsreiches Konzert. Der Kultur- und Heimatverein Sand sowie der TTC haben noch weitere Veranstaltungen angekündigt.

Nach mehr als einem Jahr gab es am Freitagabend im Schönenberg-Kübelberger Ortsteil Sand wieder eine kulturelle Veranstaltung. Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) und der TTC Sand hatten ans Vereinshaus auf dem Ziegelberg eingeladen – zu Live-Musik mit Mario Gilcher. Der hatte vor zehn Monaten sein letztes Konzert gespielt – der Jettenbacher ist seit nahezu 40 Jahren als Musiker verschiedener Bands im Landkreis bekannt. Bei freiem Eintritt konnten sich die Gäste über ein abwechslungsreiches Konzert freuen, Gilcher spielte Titel wie „Über den Wolken“, „Pfalzlied“, „Sweet Caroline“, „Hungry Heart“, „It never rains in California“ und „Country Roads“.

Es war der Auftakt zum „Sänner Musiksommer“. Am Sonntag gab es dann direkt noch den Sänner Kaffeeklatsch mit Marco Eifler. In den vergangenen Monaten waren coronabedingt ein Comedyabend, die Kerwe und die beiden Prunksitzungen ausgefallen. „Da war es an der Zeit, etwas für die Vereinskasse zu tun“, sagte KuH-Vorsitzender Thorsten Bischoff. Insgesamt dreimal heißt es „Freitags uff de Zichelberch“ – mit Musik, Bier und Bratwurst.

Mario Gilcher hat am Freitag den Anfang gemacht. Es folgen beim „Sänner Musiksommer“ Matthias Kinder am 16. Juli und Mario Scheufler am 23. Juli. Der Hof wird jeweils um 19 Uhr geöffnet. Die Musiker spielen „für den Hut“, eine Anmeldung zu den Veranstaltungen auf dem Ziegelberg ist nicht erforderlich. Einlass, so lange Plätze frei sind.