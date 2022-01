Marijan Griebel vom MSC Potzberg bereitet sich auf einen Höhepunkt der neuen Motorsportsaison vor. Der zweifache Junioren-Europameister und zweimalige Deutsche Rallyemeister ist in etwas mehr als einer Woche bei der legendären Rallye Monte Carlo am Start.

Marijan Griebel fährt dabei einen Opel Corsa Rally 4 des belgischen BMA-Teams, das von der belgischen Rallye-Legende Bernard Munster geleitet wird. Seit vergangenem Jahr ist der 32-jährige Polizeikommissar Rallye-Botschafter und Testfahrer für Opel. Begleitet wird Griebel von Alexander Rath aus Trier, mit dem er zusammen die Titel in der Deutschen Rallye-Meisterschaft, den letzten im vergangenen Jahr, gewann. Rath gilt als einer der besten und routiniertesten Beifahrer Deutschlands.

Die „Monte“ gehört zu den anspruchvollsten, schönsten und bekanntesten Rallyes der Welt, ist der Auftakt zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft, bei der sich die gesamte Weltelite an den Start begibt. Gefahren wird von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Januar. Die 90. Auflage startet mit zwei schwierigen Nachtprüfungen. Darunter die über 23 Kilometer führende Wertungsprüfung von La Bollène-Vésubie nach Maulinet über den berühmten und berüchtigten Col de Turini, der Rallyefans ein Begriff ist. Insgesamt haben die Teams 17 Wertungsprüfungen über 296 Kilometer zu bewältigen.

Demut fährt mit

„Ich kenne die Rallye als Begleiter meines Förderers Armin Kremer und weiß daher, was auf mich zukommt“, sagt Griebel. „Ich kann es kaum erwarten, diese tolle Rallye selbst unter die Räder zu nehmen. Mit Alexander an meiner Seite und im BMA-Team fühle ich mich für dieses Abenteuer gut vorbereitet. Der Corsa Rally 4 hat bewiesen, dass er in seiner Kategorie eine Messlatte darstellt“, ergänzt der Hahnweilerer. Griebel ist das Auto unter anderem schon im August bei der Barum-Rallye in Tschechien gefahren. „Von daher sind wir zuversichtlich, ein Wörtchen in der Rally-4-Kategorie mitreden zu können. Allerdings gehen wir diesen WM-Lauf auch mit der gebotenen Portion Demut an“, erklärt Griebel weiter.

Die internationale Konkurrenz sei bärenstark und die „Monte“ eine der schwierigsten Asphalt-Rallyes der Welt, ist er sich bewusst. „Das tückische Wetter in den Seealpen erschwert die Reifenwahl und jeder kleine Fehler kann auf diesen engen und trotzdem schnellen Pisten das jähe Ende bedeuten. Aber wir freuen uns riesig auf diese Aufgabe“, fügt Griebel an.