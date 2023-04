Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marijan Griebel aus Hahnweiler kann auch in diesem Jahr in der deutschen Rallye-Meisterschaft mitmischen. Dies bewies der Polizeikommissar an diesem Wochenende bei der Rallye „Stemweder Berg“.

Im Ziel hatte der zweimalige Deutsche Rallye-Meister mit Beifahrer Tobias Braun aus Maikammer einen Vorsprung von 4,6 Sekunden. Der Deutsche Rallye-Meister der Jahre 2018 und 2021 erwies sich auch im Nordosten