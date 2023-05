Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Aller guten Dinge sind drei“, und so will Marijan Griebel vom MSC Potzberg auch dieses Jahr wieder um die deutsche Rallye-Meisterschaft kämpfen. Der 32-Jährige startet dabei mit neuem Beifahrer. Am Wochenende geht’s los.

Marijan Griebel (Hahnweiler) setzt beim Kampf um die deutsche Rallye-Meisterschaft im dritten Jahr in Folge auf einen Citroen C 3 Rally 2 des französischen „Sainteloc“-Teams.