Der amtierende deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel, Pilot des MSC Potzberg Altenglan, steht kurz vor dem nächsten Titelgewinn. Durch den dritten Saisonsieg bei der Rallye „Omloop van Vlanderen“ in Belgien ist der Gewinn des Motorsport-Rally-Cups Belux schon sicher. Seine Erfolgsserie in der deutschen Rallye-Meisterschaft setzte das Team in Belgien fort und beweist, dass es auch international bestehen kann.

Es war der dritte Sieg beim vierten Start und alle Zeichen stehen auf Meisterschaft für Marijan Griebel und seinen Beifahrer Tobias Braun (Maikammer). Zu bewältigen waren im Osten Belgiens 19 Wertungsprüfungen mit fast 200 Kilometern. An der „Omloop van Vlaanderen“ nahmen rund 100 Teams aus mehreren Nationen teil. „So etwas habe ich in meiner doch schon recht langen Karriere noch nie erlebt. Obwohl die Sonne zumeist schien und es fast 30 Grad heiß war, drehten in einigen Passagen selbst im dritten Gang noch die Räder durch, so unfassbar glatt war der Belag. Dies macht es für uns Fahrer extrem schwer, vor allem die Bremspunkte richtig einzuschätzen“, erläuterte der amtierende deutsche Rallye-Meister Marijan Griebel aus Hahnweiler (Landkreis Birkenfeld).

Zu Beginn der Rallye sah alles nach einer Neuauflage des Duells gegen den Österreicher Julian Wagner aus. Die Führung wechselte mehrfach zwischen Griebel und seinem ärgsten Widersacher, ehe dieser aufgrund eines Unfalls nach knapp der Hälfte des Rennens aufgeben musste. Mit all seiner Routine kontrollierte Griebel fortan das Geschehen, fuhr den dritten Sieg konzentriert ins Ziel und steht nun unmittelbar vor dem Erreichen des ersten großen Saisonziels. Unterwegs waren Griebel/Braun in einem Peugeot 208 Rally 4, eingesetzt von FS-Sport.

Beim Finale in Spa, das rund um die bekannte Formel1-Rennstrecke in den Ardennen ausgetragen wird, müssen Griebel und Braun aufgrund des Reglements zwar noch an den Start gehen, können aber rein rechnerisch nicht mehr von den Mitbewerbern überholt werden.