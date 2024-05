Marijan Griebel aus Hahnweiler hatte ein besonderes Erfolgserlebnis. Im Rahmen der Deutschen Rallye-Meisterschaft konnte der 34-jährige Polizeihauptkommissar erstmals die Rallye Sulingen gewinnen.

In der Vergangenheit konnte der dreifache Deutsche Rallyemeister das nicht erreichen. Mit Beifahrer Tobias Braun aus Maikammer ist ihm ein großer Schritt gelungen, der die beiden Rallyeasse an die Spitze der Deutschen Meisterschaft setzte. Platz zwei holte sich der Auftaktsieger Julius Tannert aus Zwickau. Der war erstmals in dieser Saison mit dem Österreicher Pirmin Winklhofer am Start und zeigte, dass er ein starker Kontrahent für das Team des Motorsportclubs „Potzberg“ Altenglan ist.

Beide Teams sind in einem Skoda Fabia RS Rally 2 unterwegs. Am Freitag und bis zur Hälfte des Samstags waren die beiden großen Favoriten noch auf Augenhöhe. Eine Vorentscheidung fiel bei der achten von elf Wertungsprüfungen, als das schon in Führung liegende Team Marijan Griebel/Tobias Braun dem ärgsten Verfolger mehr als 13 Sekunden abnahm. Diesen Vorsprung baute es kontinuierlich aus. Letztlich war es eine deutliche Angelegenheit mit einem Vorsprung von 20,1 Sekunden. Die Drittplatzierten Dennis Rostek/Stefan Kopczyk (Bückeburg/Heilbronn) in einem weiteren Skoda Fabia RS Rally 2 lagen sogar 1:23,6 Minuten dahinter.

„Bis zur siebten Wertungsprüfung war alles mehr oder weniger Vorgeplänkel. Ab da fingen die harten Prüfungen an. Die Reifenwahl war nicht ganz einfach, da es im IVG-Gelände auch auf trockenem Asphalt sehr schlüpfrig war. Aber wir sind dort sehr gut zurechtgekommen. Ich wollte nach den Ausfällen in den vergangenen Jahren in die Punkte fahren. Dass es mein erster Sieg in Sulingen ist und dass ich damit die Meisterschaft anführe, ist umso schöner“, erklärte Motorsportler Griebel.

Der Rivale verpokert sich

Sein Rivale Julius Tannert versuchte alles, um den zweiten Gesamtsieg einzufahren und sich etwas abzusetzen. Doch das gelang ihm in Sulingen nicht. „Wir haben im IVG-Gelände zuerst zu harte Reifen aufgezogen und damit beim Herausbeschleunigen viel Zeit verloren“, so der Auftaktsieger. „Beim zweiten Durchgang haben wir gepokert und auf Regen gesetzt, der leider nicht kam. Dennoch sind wir viele Bestzeiten gefahren, konnten die Power Stage gewinnen und liegen noch aussichtsreich im Rennen“, stellte der 33-jährige Zwickauer fest.

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt den Rallyeteams nicht. Denn die nächste Herausforderung steht schon im Terminkalender. Die Hunsrück-Rallye am Samstag, 25. Mai. Eine beliebte Heimveranstaltung von Marijan Griebel und Tobias Braun. Es ist aber nicht die einzige dieser Art. Die beiden folgenden Läufe, die Rallye Mittelrhein am 14./15. Juni und die Rallye Saarland-Pfalz am 28./29. Juni liegen quasi ebenfalls vor seiner Haustür.