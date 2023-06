Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der ADAC-Saarland-Pfalz-Rallye mit Start und Ziel in Sankt Wendel geht am Freitag und Samstag, 19./20. August, die deutsche Rallye-Meisterschaft in die zweite Saisonhälfte. Für das Team Marijan Griebel/Tobias Braun (Hahnweiler/Maikammer) kann es eine bedeutsame Vorentscheidung werden.

„Diese Rallye wie auch die ADAC-Mittelrhein-Rallye gehören zu meinen Heimveranstaltungen, und da will ich gewinnen, um die volle Punktzahl einzufahren“, betont der zweifache Deutsche Rallye-Meister